صنعاء تعلن انشقاق قائد في الجيش اليمني وانضمامه إلى قواتها

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، اليوم الجمعة، انضمام قائد في الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بعد انشقاقه عن القوات الحكومية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في صنعاء، أن قائد الشرطة العسكرية في محور اليتمة بالجيش اليمني في محافظة الجوف العقيد أحمد المجنحي، أعلن انشقاقه عن قواته وانضمامه إلى القوات المسلحة في صنعاء.

وأضاف أن العقيد المجنحي وصل إلى العاصمة صنعاء ومعه آليتان محملتان بالجنود، بعد انشقاقه عن الجيش اليمني.

ونقل مركز الإعلام الأمني عن العقيد المجنحي، قوله إن "ما لمسه من مؤامرات العدوان وسعي لتنفيذ مخططاته الاستعمارية، كان دافعا له ولعدد من الجنود الأحرار للعودة الى الانحياز لصف الوطن، والانضمام إلى الجيش واللجان الشعبية الذين يدافعون عن كرامة اليمن واستقلاله".

ووفقاً للمركز، ذكر المجنحي أن منتسبي الجيش اليمني يتلقون "شتى الإهانات من الضباط السعوديين والإماراتيين، ويعيشون أقصى درجات المهانة والذل".

ودعا القائد المنشق، بعد وصوله إلى صنعاء "كل من لا زال في صفوف العدوان يقاتل أبناء شعبه، أن يستغل فترة العفو العام ويعود إلى دياره ليدافع عن بلده وكرامته".