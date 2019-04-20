رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني

طمأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا علي الأوضاع في السودان وجهود المجلس للتعامل مع الوضع الراهن.

الخرطوم — سبوتنيك. وأكد رئيس المجلس خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني أن الحياة تعود لطبيعتها في البلاد.

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ومن جهته أكد الرئيس الكيني دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأعرب الرئيس الكيني عن وقوف بلاده ومساندتها للسودان ليتجاوز هذه المرحلة، مؤكدا علي أزلية الروابط والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

ويشهد السودان حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.