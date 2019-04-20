رئيس رقابة البرلمان الليبي: المجتمع الدولي لن يدعم المليشيات في طرابلس

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن المجتمع الدولي يتخلى عن المليشيات ولن يدعمها، وكذلك والحكومة الإلكترونية التى يقودها السراج، حسب وصفه.
وتتباين المواقف الدولية بشأن الأحداث الجارية في العاصمة الليبية طرابلس، إلا أنها لم تفلح في وقف إطلاق النار حتى الآن.
في سياق متصل، قامت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بإجلاء 163 لاجئا من ليبيا إلى دولة النيجر المجاورة، مع بقاء أكثر من ثلاثة آلاف آخرين محاصرين في مراكز تقع في دائرة الاشتباك.
أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن هذه الخطوة تمثل أول إجلاء للاجئين والمهاجرين من ليبيا منذ تصاعد القتال في طرابلس منذ حوالي أسبوعين.
وقال فيليبو غراندي رئيس اللاجئين بالأمم المتحدة في بيان "بالنظر إلى تدهور الوضع في ليبيا فان عمليات الإجلاء الإنساني، هي شريان الحياة للاجئين المحتجزين الذين تتعرض حياتهم للخطر في ليبيا".
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