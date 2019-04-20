الجيش الليبي يكشف عن الخطة الثانية لمعركة تحرير طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش الوطني الليبي يسيطر منذ بدء عمليات العسكرية على كوبري المطار وكوبري وادي الربيع بالكامل"، مشيرا إلى أن "قوات الجيش الليبي بانتظار تعليمات غرفة العمليات الرئيسية للبدء في المرحلة الثانية من الخطة".
وأشار الخرطوش إلى أن "هناك مجموعات إرهابية تقاتل في صفوف مليشيات حكومة الوفاق نتوقع منها أن تستخدم التلغيم والسيارات المفخخة (دقم) لمواجهتنا ولا نستبعد استخدامها لمثل هذه الإعمال الإرهابية".
وختم قائلا ، "تأكدنا من تواجد مجموعات إرهابيه تقاتل مع مليشيات الوفاق منها مجموعه تابعه لأبو عبيدة الجراح".
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