الجيش الليبي يكشف عن الخطة الثانية لمعركة تحرير طرابلس

كشف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي المنذر الخرطوش، أن قوات الجيش الوطني الليبي بسطت سيطرتها على كوبري مطار طرابلس العالمي وكوبري وادي الربيع بالكامل، مشيرا إلى أن الجيش الليبي ينتظر البدء في المرحلة الثانية من معركة تحرير طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش الوطني الليبي يسيطر منذ بدء عمليات العسكرية على كوبري المطار وكوبري وادي الربيع بالكامل"، مشيرا إلى أن "قوات الجيش الليبي بانتظار تعليمات غرفة العمليات الرئيسية للبدء في المرحلة الثانية من الخطة".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI دبلوماسي تونسي: يعلق على تدهور الوضع في ليبيا

وأوضح مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة أن "الوحدات العسكرية المشاركة في عمليه الفتح المبين لديها مهام محددة كل منها على حدا على صعيد الألوية العسكرية و الكتائب في مهام مشتركة والخطة ممتازة جدا".

وأشار الخرطوش إلى أن "هناك مجموعات إرهابية تقاتل في صفوف مليشيات حكومة الوفاق نتوقع منها أن تستخدم التلغيم والسيارات المفخخة (دقم) لمواجهتنا ولا نستبعد استخدامها لمثل هذه الإعمال الإرهابية".

وختم قائلا ، "تأكدنا من تواجد مجموعات إرهابيه تقاتل مع مليشيات الوفاق منها مجموعه تابعه لأبو عبيدة الجراح".