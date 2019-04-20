اليمن...التحالف يستهدف معسكر دار الرئاسة بصنعاء

أطلقت قوات التحالف العربي، اليوم السبت، عملية لاستهداف قدرات الطائرات المسيرة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن التحالف العربي، "بدء عملية لتدمير شبكة وقدرات الطائرات المسيرة بمعسكر دار الرئاسة في صنعاء".

وأضاف أن "الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية".

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف نفذ غارتين على معسكر النهدين في مجمع دار الرئاسة جنوب العاصمة صنعاء.