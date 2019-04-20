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10:06 20 أبريل/ نيسان 2019
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    ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد

    لقاء بين جورج نادر ومحمد بن زايد يدفع باسم ولي العهد إلى تقرير مولر

    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    العالم العربي
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    أصبح ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان الزعيم الأجنبي الوحيد الذي ذكر اسمه في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن "التدخل الروسي" المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

    وأدرج اسم ولي العهد المؤثر على "قائمة اللاعبين" في نهاية التقرير المفصل المؤلف من 448 صفحة والذي نشرت نسخة منقحة منه أول أمس الخميس، وهي تؤكد عدم العثور على أي أدلة تثبت مزاعم التواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية وروسيا، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

    لقاء "يصنع التاريخ"

    وذكر اسم الشيخ محمد، حسب التقرير، لدوره "الغامض" في لقاء عقد في جزر سيشل في 11 يناير/ كانون الثاني 2017، قبيل تنصيب ترامب، بين مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف ومؤسس شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة الأمريكية إريك برنس الذي لديه علاقات بمحيط ترامب.

    وحسب التقرير، زار الشيخ محمد في ذلك الحين سيشل برفقة مستشاره جورج نادر الذي حضر اللقاء، وهو رجل الأعمال الأمريكي-اللبناني الذي أدين في جمهورية التشيك عام 2003 بتهم متعلقة بالتحرش الجنسي بقاصرات، وتعاون لاحقا مع تحقيق مولر.

    ذكر التقرير أن دميترييف طالب نادر قبل اللقاء بمنحه الوصول إلى أعضاء لفريق ترامب الانتقالي، ونقل عن المسؤول الروسي شكره مستشار ولي عهد أبوظبي نيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين لترتيب الاجتماع وقوله إن هذا اللقاء "يصنع التاريخ".

    تقرير مولر بنسخته المنقحة لم يكشف كثيرا من تفاصيل اللقاء، وأشار إلى أن برنس حذر فيه الحكومة الروسية من التدخل في ليبيا.

    هل كان "صدفة"؟

    وسبق أن قال برنس للكونغرس إن هذا الاجتماع كان "صدفة" ولم يهدف إلى لقاء أي مسؤول روسي، لكن تقرير مولر يفند هذه المزاعم.

    ولم يتطرق التقرير مباشرة إلى دور ولي عهد أبو ظبي في ترتيب اللقاء، لكن لفت إلى أن الشيخ محمد سعى أيضا للقاء مسؤولين في فريق ترامب الانتقالي قبيل دخول الرئيس الجديد البيت الأبيض.

    الرئيس دونالد ترامب يسير في البيت الأبيض، واشنطن، الولايات المتحدة 25 يناير/ كانون الثاني 2019
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    تقرير مولر ينقذ ترامب من الأكاذيب الأمريكية
    وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن ولي عهد أبو ظبي عثر على حليف قوي في البيت الأبيض بعد تولي ترامب مقاليد الحكم، لا سّيما في ظل نهج الإدارة الأمريكية الجديدة الصارم تجاه إيران.

    وجاء تقرير مولر في الأسبوع نفسه الذي احتل فيه الشيخ محمد المرتبة الـ58 في قائمة أكثر الرجال نفوذا على مستوى العالم حسب مجلة "تايم" الأمريكية.

    وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب، على مدى عامين تقريبا. ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السباق الرئاسي، واصفاً هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.

    وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل عن إنجاز تحقيق مولر، بعد توجيه اتهامات لـ34 شخصا بينهم مواطنون روس وموظفون سابقون في فريق ترامب، مثل مدير حملته الانتخابية، بول مانافورت، ومستشار الأمن القومي سابقا، مايكل فلين، ومحامي الرئيس، مايكل كوهن، لكن هذه التهم لم تشمل "التواطؤ المفترض" لترامب مع الحكومة الروسية.

    انظر أيضا:

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    تراجع التأييد لترامب بعد نشر تقرير مولر
    تقرير مولر ينقذ ترامب من الأكاذيب الأمريكية
    بيسكوف عن تقرير مولر: لا أدلة حول "تدخل" روسيا في الانتخابات الأمريكية
    الخارجية الروسية بشأن تقرير مولر: ليس هناك أي شيء بالتقرير يدعو للاهتمام
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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن زايد, أمريكا
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