بدء التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر

فتحت لجان الاقتراع في مصر أبوابها، صباح اليوم السبت، لاستقبال الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.

ويستمر التصويت الذي بدأ اليوم في التاسعة صباحا لثلاثة أيام متتالية، حيث تظل لجان الاقتراح مفتوحة أمام الناخبين من التاسعة صباحا للتاسعة مساء أيام السبت والأحد والاثنين.

© Photo / The Egyptian Ministry of Emigration 70 استفسارا للمصريين خلال الاستفتاء على الدستور في الخارج

ويحق لأكثر من 61 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وأظهرت لقطات من التلفزيون المصري الرسمي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يدلي بصوته في الاستفتاء، بمنطقة مصر الجديدة.

ووافق مجلس النواب المصري، المؤلف من 596 عضوا، على التعديلات، يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية 531 صوتا مقابل 22صوتا.

وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وتتضمن التعديلات تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، كنما ستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".