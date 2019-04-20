الملك سلمان يبعث برسالتين خطيتين لزعيمي دولتين أفريقيتين (صور)

ووفقا لوكالة "واس"، الرسالة الأولى تم إرسالها لرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وقام بتسليم الرسالة يوم الجمعة، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.
#صور | #خادم_الحرمين_الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس الصومالي تتعلق بالعلاقات الثنائية، قام بتسليمها وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.#واس pic.twitter.com/rY4Fm6QjP8— واس (@spagov) April 19, 2019
وعلى ذات الصعيد، قام الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان، ببعث رسالة مماثلة لرئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو تتعلق أيضا بالعلاقات الثنائية.
#صور | #خادم_الحرمين_الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس الجيبوتي تتعلق بالعلاقات الثنائية، قام بتسليمها وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.#واس pic.twitter.com/79y5Mx4weN— واس (@spagov) April 19, 2019
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