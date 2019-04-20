مجهولون يسطون على مزرعة البشير... هذا ما عثروا عليه

نفذ مجهولون، ليلة أمس الجمعة، عملية سطو على مزرعة الرئيس السوداني السابق عمر البشير بمنطقة السليت شمال بحري.

ووفقا لصحيفة "المشهد السوداني"، قام المعتدون بنهب عشرات الأبقار الأمريكية، بجانب العديد من الحيوانات البرية.

© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY رغم نفي أسرته... صحيفة سودانية: البشير في سجن "كوبر" وسط حراسة مشددة

ويتسلم مجلس عسكري الحكم في السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان وسط مظاهرات حاشدة في البلاد.

ويواصل المتظاهرون، الضغط من أجل تسليم السلطة سريعا للمدنيين.

وكان الآلاف من السودانيين قد احتشدوا أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وأكدوا تمسكهم بتنفيذ المطالب الستة لحراكهم، المتمثلة في تصفية النظام، وتشكيل حكومة مدنية، وهيئة تشريع، ومجلس رئاسي مدني، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة جهاز الأمن القومي، وفي نفس الوقت سلم تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة مقترحاتهم للمجلس العسكري بخصوص الفترة الانتقالية.