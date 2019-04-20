القوات العراقية تلقي القبض على أحد منفذي مجزرة "سبايكر"

أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، بأنه قد ألقي القبض على أحد منفذي مجزرة "سبايكر" في ناحية العلم التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتنسيق مع مديرية شرطة ناحية العلم تمكنت، صباح اليوم، من القاء القبض على احد منفذي جريمة "سبايكر" الارهابية"، وفقا لـ" السومرية نيوز ".

أضافت أنه "تم إحالة المتهم إلى المحاكم المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه".

وتعود أحداث مجزرة "سبايكر" إلى يونيو/ حزيران عام 2014، بعد أن سيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة تكريت العراقية بمحافظة صلاح الدين، وقام مسلحو التنظيم باحتجاز ما يقرب من 2000 طالب في القوة الجوية العراقية، وإعدامهم جميعا رميا بالرصاص.

وفي أوائل أغسطس/ آب 2017، قضت محكمة الجنايات المركزية العراقية، بإعدام 27 مدانا بالاشتراك في جريمة "مجزرة سبايكر"، فيما أفرجت عن 25 متهما آخرين لعدم ثبوت الأدلة.