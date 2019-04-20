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12:56 20 أبريل/ نيسان 2019
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    الرئيس السوداني عمر البشير يصل لإلقاء خطاب في البرلمان في الخرطوم

    محتجز في أفضل غرفة... تفاصيل اقتياد البشير إلى السجن على يد "زوار الفجر"

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    العالم العربي
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    نقلت صحيفة سودانية، عن مصدر مطلع ما قالت إنه "معلومات غاية في الدقة"، تحسم الجدل الدائر حول صحة نقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى سجن كوبر من عدمه.

    وخلال الأيام الماضية تضاربت الأنباء حول مكان وجود البشير، بين من يؤكد وجوده ومن ينفي.

    ووفقا للمعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة فإن 3 ضباط برتب رفيعة يتبعون للقوات المسلحة نفذوا فجر يوم الخميس الماضي وبطريقة سرية ووسط حراسة مشددة عملية نقل البشير إلى سجن كوبر.

    وقال مصدر للصحيفة إن قوة عسكرية بقيادة ضابطين برتبة لواء ينتميان للقوات المسلحة وآخر برتبة عميد يعمل بمكتب رئيس المجلس العسكري، أحضروا الرئيس المخلوع إلى سجن كوبر عند الساعة السادسة من صباح أمس.

    الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
    © AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
    رغم نفي أسرته... صحيفة سودانية: البشير في سجن "كوبر" وسط حراسة مشددة

    وأضاف المصدر أن الرئيس وضع في زنزانة مهيأة تحتوي على سرير بقسم (الشرقيات)، مشيرا إلى أن هذا القسم كان مخصصا لمعتقلي جهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل أن يتم إجراء بعض الصيانات عليه لاحقا.

    وكشف المصدر عن تأخر وصول البشير إلى سجن كوبر ليومين نتيجة لتقديرات أمنية للمجلس العسكري الانتقالي، لافتا إلى وضع حراسة مشددة على زنزانة الرئيس المخلوع ومنع الوصول إليه أو زيارته إلا بموجب إذن من الجهة التي اعتقلته. 

    وأوضح مصدر موثوق لصحيفة "التيار" أن البشير نقل في السادسة والنصف صباح أمس الخميس إلى السجن وتم التحفظ عليه بالقسم الخاص بالمعتقلين السياسيين داخل كوبر بالعنبر (B) البوابة الشمالية للسجن ويخضع لحراسة من الاستخبارات العسكرية.

    وأضاف ذات المصدر أن السجن يقع تحت حراسة مكونة من الشرطة العسكرية وقوات الدعم السريع والاستخبارات العسكرية التي حلت مكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

    وأشار إلى أن غرفة الرئيس السابق، والتي تعد الأفضل، احتجز فيها من قبل رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي ومدير الدائرة السياسية السابق بجهاز الأمن والمخابرات عبد الغفار الشريف.

    وفي السياق كشف ذات المصدر عن اعتقال وزير الصحة بولاية الخرطوم السابق مأمون حميدة والوزير الأسبق أسامة عبد الله وايداعهما سجن كوبر مساء أمس الأول.

    وأشار إلى وجود 16 من رموز النظام السابق بقسم الشرقيات الذي توجد فيه زنزانة البشير، موضحا أن أبرز تلك الرموز هم آدم الفكي والحاج عطا المنان وعبد الباسط حمزة، إلى جانب شقيقي الرئيس المخلوع عبد الله والعباس، وأضاف "المعتقلون وضعوا داخل زنازين كل اثنين معا وآخرون وضعوا بصورة انفرادية".

    الرئيس السوداني عمر البشير يغادر بعد إلقاء خطابه في قصر الرئاسة في الخرطوم
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    مصدر من أسرة البشير: لم ينقل إلى سجن كوبر وما زال في مقر إقامته ببيت الضيافة

    وطلب أحد أبرز معتلقي المؤتمر الوطني ورجل الأعمال المعروف، جمال الوالي من سلطات سجن كوبر إتاحة الفرصة له بأن يستقدم مبردات جو (مكيفات) وثلاجات جديدة و(فرش) للمكان الذي يعتقل به في سجن كوبر، وفقا لصحيفة "الانتباهة".

    وذكرت مصادر لـ"الانتباهة" أن الوالي طلب استقدام مكيفات كهرباء لزنزانته وثلاجات سيقوم بدفع ثمنها من جيبه، وأوضحت المصادر أن السلطات استجابت للأخير وسمحت بدخول الثلاجات والمكيفات و(المراتب) الجديدة.

    وكان موقع "باج نيوز" السوداني قال إن إدارة السجون بسجن كوبر أفرغت أفضل زنزانة لاستقبال الرئيس عمر البشير يوم الخميس. وقالت مصادر "موثوقة" للموقع إن قرار تحويل البشير صدر قبل يومين لكنه وصل فعليا اليوم.

    وأطاح الجيش الأسبوع الماضي بالرئيس عمر البشير بعد حكم استمر ثلاثة عقود.

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