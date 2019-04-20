جدال بين سياسيين في لبنان بسبب كلب

بعد قيام رئيس حزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، بنشر صورة على حسابه الخاص على "تويتر" لتمثال أعد لكلبه المتوفي منذ مدة.

وألحق جنبلاط الصورة بتعليق وجاء فيه "حارس العشيرة إلى الأبد أوسكار" بالفرنسية.

كلام جنبلاط استفز الوزير السابق وئام وهاب الذي رد في تغريدة له على حسابه على "تويتر" قائلا "لا أحب التدخل بشؤون الآخرين الشخصية وليس لي الحق أصلا ولكن قرأت تصريح الوزير جنبلاط اليوم عن كلبه والذي قال فيه أن أوسكار هو الوصي على العشيرة للأبد أو حارسها فإذا كان يقصد عائلته الصغيرة فهو حر أما إذا كان يقصد الدروز فأقول له آن الآوان بأن تخجل".

لا أحب التدخل بشؤون الآخرين الشخصية وليس لي الحق أصلاً ولكن قرأت تصريح الوزير جنبلاط اليوم عن كلبه والذي قال فيه أن أوسكار هو الوصي على العشيرة للأبد أو حارسها فإذا كان يقصد عائلته الصغيرة فهو حر أما إذا كان يقصد الدروز فأقول له آن الآوان بأن تخجل — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) April 20, 2019

وفي تغريدة أخرى، أضاف: "فالدروز يحميهم آلاف الأبطال من الجبل وحاصبيا وراشيا والسويداء والجولان والجليل وليسوا بحاجة لحماية الكلاب الدروز حمتهم دماء الشهداء الذين سقطوا ألم يحن الوقت لتخرج من طريقتك في إهانتهم هم أكبر منك ومنا ومن كل السياسيين هم الشرف والوفاء والكرم والشجاعة".