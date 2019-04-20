تسجيل
14:41 20 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    اجتماع رئيس هيئة قناة السويس مع الوفد الروسي للإعلان عن موعد تأسيس المنطقة الروسية في مصر

    تختص بالصناعات الثقيلة... روسيا تبدأ قريبا إنشاء منطقة صناعية على قناة السويس

    © Photo / Suez Canal Authority
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أفاد عضو وفد هيئة قناة السويس، الذي زار روسيا مؤخرا، جورج صفوت، بأن الحكومة الروسية ممثلة بمركز الصادرات الروسي، وعدت، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، بالبدء بتنفيذ أعمال إنشاء المنطقة الصناعية على نحو 5.5 كيلو مترا مربعا شرقي مدينة بورسعيد.

    الإسماعيلية، سبوتنيك. ولفت صفوت إلى أن المنطقة الصناعية هي أول منطقة صناعية خارج حدود روسيا، متخصصة بالصناعات الثقيلة، كالجرارات والسيارات، والصناعات المتوسطة والخفيفة كالأجهزة الكهربائية ومعدات التكييف.

    صناعة السيارات

    الفرقاطة الجديدة النووية الأميرال غورشكوف
    © Sputnik . Igor Zarembo
    فرقاطة روسية تعبر قناة السويس وتدخل البحر الأحمر
    وقال صفوت، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، "بالنسبة للمنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، على البحر المتوسط، والمقامة على نحو 5.5 كيلو مترا مربعا، سوف تتخصص بالصناعات اللوجستية، وسيكون فيها قسم لصناعة السيارات، وهي من أبرز الصناعات، التي أكد عليها الجانب الروسي؛ وكذلك صناعات الأجهزة الكهربائية، وأجهزة التكييف، والمعدات الزراعية من جرافات وبلدوزرات وآلات الحرث وغيرها.

    وأضاف، "نحن بصدد توقيع عقد التشغيل في الفترة القريبة، ونبدأ تجهيز الأرض التي ستقام عليها المنطقة الصناعية. لم يتم تحديد الوقت بالضبط لبدء الأعمال، لكن من المتوقع أن يكون، في النصف الأول من العام الجاري 2019. وسيكون التوقيع بين إدارة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، ومركز الصادرات الروسي، الطرف الممثل للحكومة الروسية".

    وتابع صفوت قائلا:

    الروس متحمسون جدا للمشروع، الذي قد يكون هو أول منطقة روسية تقام خارج حدود روسيا الاتحادية، ولمسنا من الجانب الروسي الحماس الكبير والالتزام، لتأسيس أول منطقة صناعية روسية بمصر، في ضوء العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.

    دعم عجلة التنمية

    اجتماع رئيس هيئة قناة السويس مع الوفد الروسي للإعلان عن موعد تأسيس المنطقة الروسية في مصر
    © Photo / Suez Canal Authority
    رئيس هيئة قناة السويس يعلن موعد تأسيس شركة للمنطقة الروسية في مصر
    ولفت المسؤول بهيئة قناة السويس، إلى أنن العلاقات بين روسيا ومصر تنامت ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، خلال العقود الماضية؛ آملا أن يكون للمنطقة الصناعية الروسية دور في دعم عجلة التنمية بمصر.

    وأشار إلى الاستثمارات المرصودة حاليا لبناء وتطوير المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد، تقدر بحوالي 7 مليارات دولار، مع إمكانية زيادة هذا المبلغ في المستقبل.

    وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 460 ألف كيلومترا مربعا، وتتضمن 6 موانئ، ثلاثة في الشمال، وهي العريش وبورسعيد غرب وشرق؛ وثلاثة في الجنوب، هي العين السخنة والطور والأدبية.

    وتعهدت الهيئة، من خلال قانون الاستثمار رقم 2017/72، بتوفير كافة المميزات للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية، وتخفيض نسبة الضرائب بنسبة تصل إلى صفر بالمئة، للشركات التي تستخدم عمالة مصرية كثيفة.

    كما يسمح القانون بحماية المستثمر، وحرية نقل أمواله، وتوفير حماية قانونية له؛ فضلا عن توفير شبكة طرق وسكك حديدية تسمح بوصول المنتجات إلى كافة المناطق في مصر.

    وتشتمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على 192 مشروعا، يبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 25 مليار دولار؛ ويجري الاتفاق على مشاريع بـ 20  مليار دولار، ليصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 55 مليار دولار، في السنوات الـ 15 القادمة.

    مهاب مميش

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS / Charles Platiau
    السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس
    وأكد رئيس الهيئة العامة لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، الفريق مهاب مميش، أن وفدا من روسيا الاتحادية سيزور مصر، يوم 30 أبريل/نيسان الجاري، للتباحث حول المنطقة الصناعية الروسية.

    وقال مميش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول حجم الاستثمارات في المنطقة الروسية الصناعية، "حوالي 7 مليار دولار، في صناعات للأدوات الزراعية، مثل البلدوزرات والجرارات"، مشيرا إلى أن روسيا دولة متقدمة جدا في الأدوات الزراعية.

    وأضاف الفريق أن "الأمور تسير بشكل جيد مع الجانب الروسي، وسيقومون بزيارة أخرى، في 30 نيسان/أبريل. لكن نحن نطلب منهم تقديم الخطة الأساسية للصناعات التي سيتم تنفيذها".

    كما أعلن رئيس هيئة القناة والمنطقة الاقتصادية، أنه "جار إصلاح التربة في بورسعيد لكي يستطيعوا إنشاء المصانع".

    ولفت الفريق مميش إلى أنه عاد منذ 3 أسابيع من زيارة لروسيا كانت لوضع اللمسات النهائية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية، وبعض الاتفاقات والقوانين بين الهيئة وبين الجانب الروسي، متوقعا بدء العمل في إنشاء المنطقة الصناعية، بنهاية أبريل/نيسان، وقال، "بعد عامين ستكون المنطقة الروسية واقع على الأرض".

    قرار جمهوري

    الفريق مهاب مميش
    © Sputnik . Suez Canal Authority
    مهاب مميش: تنمية منطقة قناة السويس يوازي توفير مليون فرصة عمل لشباب مصر
    وكانت الجريدة الرسمية المصرية، نشرت في آخر يناير/كانون الثاني الماضي، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا، بإنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس شرقي البلاد.

    وبدأ الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، في فبراير/شباط 2016، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة؛ ووقعت مصر وروسيا اتفاقا بإنشاء وتشغيل منطقة صناعية روسية في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مايو/ آيار 2018 في موسكو، ووافق البرلمان المصري على الاتفاقية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

    انظر أيضا:

    صحيفة أمريكية: روسيا ستمتلك "قناة السويس" الخاصة بها
    روسيا: السفينة المضادة للغواصات "فيتسي أدميرال كولاكوف" تعبر قناة السويس
    روسيا ومصر تنشئان منطقة صناعية بجوار قناة السويس
    سفير روسيا في القاهرة: روسيا تشارك في افتتاح قناة السويس بوفد حكومي رفيع المستوى
    رئيس هيئة قناة السويس يعلن موعد تأسيس شركة للمنطقة الروسية في مصر
    الكلمات الدلالية:
    قناة السويس, مصر, روسيا, مصر القديمة, هيئة قناة السويس, رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش, قناة السويس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الفيسبوك خزن كلمات سر لملايين مستخدمين إنستغرام بشكل غير مشفر
    فيسبوك يكشف كلمات سر ملايين المستخدمين على إنستغرام
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك