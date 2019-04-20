رئيس مجلس الشورى السعودي: العلاقات بين الرياض وبغداد تشهد تقدما ملحوظا

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد، أن العلاقات العراقية السعودية شهدت تطورا في الآونة الأخيرة.

بغداد — سبوتنيك. وقال بن محمد، في كلمة له خلال انعقاد قمة بغداد لبرلمانات دول العراق، اليوم السبت: "العلاقات العراقية السعودية شهدت تقدما ملحوظا في الآونة الأخيرة".

© REUTERS / Bandar Algaloud بيان عراقي سعودي يكشف تفاصيل لقاءي الملك سلمان وولي عهده مع عبد المهدي

وأكد ال الشيخ، أن الرياض اسهمت في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بالتعاون مع التحالف الدولي. وقال إن "العراق استعاد عافيته وعاد لمكانته الرفيعة".

وتابع أن "هذا المؤتمر يأتي بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى السعودية برفقة وفد رفيع، جرى خلالها عقد جلسات وتوقيع اتفاقايات تفاهم سيكون لها أبلغ الاثر لتعزيز التعاون ورفع العلاقة بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة".

وأضاف رئيس مجلس الشورى السعودي أن "الرياض ساهمت ضمن التحالف الدولي بالقضاء على داعش، ونؤكد ضرورة التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وسن المزيد من القوانين من التشريعات المجرمة للعمليات الإرهابية كافة ومحاربتها".