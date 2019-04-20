"أنصار الله" تستعيد السيطرة على مواقع في شرق الجوف

سيطرت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، على عدة مواقع في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية بعد معارك مع الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري تقوده السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يعلن إلحاق خسائر فادحة بـ"أنصار الله" بهجوم شمال الضالع

وذكرت قناة " المسيرة " اليمنية أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف شرق الجوف".

وأضافت القناة أن العملية انتهت باستعادة "أنصار الله" عددا من المواقع أدى إلى مقتل العديد من الجيش وإعطاب جرافة وآلية واغتنام أسلحة.

في الجوف أيضا، وبحسب "المسيرة"، شنت الجماعة هجوما على مواقع لقوات الجيش في جبهة الساقية بمديرية الغيل غرب الجوف، بالتزامن مع قصف مدفعي للجماعة استهدف تعزيزات، لافتة إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش جراء القصف والهجوم.