الأسد يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي حل أزمة البنزين

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، والرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم السبت، أزمة البنزين في الجمهورية وقدموا مقترحات محددة لحلها.

© AP Photo / SANA مسؤول جمركي سوري يكشف كيف يصل البنزين إلى السوق السوداء

وقال بوريسوف للصحفيين بعد اجتماع مع الرئيس السوري "منابع النفط الرئيسية الآن بعيدة عن متناول الحكومة السورية. بالطبع نوقشت هذه المسألة. هناك مقترحات محددة. وعلى الجانب السوري التوصل إلى قرار".

ويذكر أن سعر ليتر البنزين وصل إلى حوالي 1000 ليرة، وليتر المازوت إلى 450 ليرة، بالإضافة إلى انتشار بائعي المادتين بكثرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والذين يلجؤون إلى تهريبها بأسعار وصلت إلى 600 ليرة لليتر المازوت، وأكثر من 1000 ليرة لليتر البنزين.

وتعاني سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، من صعوبة في تأمين المشتقات النفطية اللازمة سواء للتدفئة أم للسيارات والآليات أم لمحطات توليد الكهرباء، وتمكنت الدولة السورية من التعامل مع الأزمة وفق المعطيات المتوفرة بحيث بقي الحد الأدنى المطلوب متوفرا مع اختلاف نسبة توفره بين فترة وأخرى.