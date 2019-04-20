النائب العام السوداني يحل نيابة أمن الدولة ويرفع الحصانة عن مشتبه بهم في المخابرات

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حل النائب العام السوداني المكلف نيابة أمن الدولة، وقرر إنشاء نيابة مكافحة الفساد.