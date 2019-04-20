"أنصار الله" تعلن وفاة وزير داخليتها في لبنان

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مساء اليوم السبت، وفاة وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، اللواء الركن عبد الحكيم الماوري، في أحد مستشفيات لبنان.

© REUTERS / Khaled Abdullah اليمن...التحالف يستهدف معسكر دار الرئاسة بصنعاء

القاهرة — سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" إن "رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بعث برقية عزاء ومواساة في وفاة وزير الداخلية المناضل اللواء الركن عبد الحكيم أحمد الماوري أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات جمهورية لبنان إثر مرض عضال".

واعتبر المشاط أن "الوطن خسر برحيل اللواء الماوري، أحد قياداته الأمنية التي حملت على عاتقها هموم الوطن في كل المراحل والمنعطفات الصعبة وآخرها العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي".

وعين رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017، اللواء الركن عبد الحكيم الماوري وزيراً للداخلية خلفاً للقيادي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام اللواء الركن محمد عبد الله القوسي، بعد أيام من إعلان "أنصار الله" مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مواجهات دامية مع قوات موالية له بالعاصمة صنعاء مطلع ديسمبر قبل الماضي.