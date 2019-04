اعتقال النائب الأول للبشير وعدد من كبار أعضاء الحزب الحاكم السابق

The acting attorney general file two charges against the ousted president. Money laundering & unlawful possession of 112.7 B US dollars! #مدن__السودان_تنتفض #السودان_الاضراب_العام #SudanRevolts #sudan #Sudan_Uprising #sudan_revolution #SudanProtests #اعتصام_القياه_العامه pic.twitter.com/JIo7GX96aG