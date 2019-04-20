اعتقال النائب الأول للبشير وعدد من كبار أعضاء الحزب الحاكم السابق

أكد قيادي في حزب المؤتمر الوطني، وضع رئيس البرلمان السوداني السابق قيد الإقامة الجبرية.

© REUTERS / UMIT BEKTAS مزقت الشرطة قميصها... إعلامية سودانية تروي تفاصيل رحلة العودة بعد سقوط البشير

كما أكد القيادي بالحزب، بحسب "رويترز" اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز.

وقال مسؤول كبير بالحزب لرويترز إن السلطات السودانية اعتقلت عددا من كبار أعضاء الحزب الحاكم السابق في ساعة متأخرة اليوم السبت.

ومن بين المعتقلين الرئيس بالنيابة لحزب المؤتمر الوطني أحمد هارون والنائب الأول للرئيس السابق المخلوع علي البشير علي عثمان طه ومساعده السابق عوض الجاز والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن والبرلمان السابق. وقال المصدر أحمد إبراهيم الطاهر.

وأضاف أن مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع ورئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر وضعوا قيد الإقامة الجبرية.

وقال مصدر قضائي لرويترز اليوم السبت إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي مما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.

وقال المصدر "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".