اعتقال النائب الأول للبشير وعدد من كبار أعضاء الحزب الحاكم السابق

وقال مسؤول كبير بالحزب لرويترز إن السلطات السودانية اعتقلت عددا من كبار أعضاء الحزب الحاكم السابق في ساعة متأخرة اليوم السبت.
ومن بين المعتقلين الرئيس بالنيابة لحزب المؤتمر الوطني أحمد هارون والنائب الأول للرئيس السابق المخلوع علي البشير علي عثمان طه ومساعده السابق عوض الجاز والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن والبرلمان السابق. وقال المصدر أحمد إبراهيم الطاهر.
وأضاف أن مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع ورئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر وضعوا قيد الإقامة الجبرية.
The acting attorney general file two charges against the ousted president. Money laundering & unlawful possession of 112.7 B US dollars! #مدن__السودان_تنتفض #السودان_الاضراب_العام #SudanRevolts #sudan #Sudan_Uprising #sudan_revolution #SudanProtests #اعتصام_القياه_العامه pic.twitter.com/JIo7GX96aG— Ayman Abdalla (@AymanAb71939689) April 20, 2019
وقال مصدر قضائي لرويترز اليوم السبت إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.
وأضاف المصدر أن الاستخبارات العسكرية نقلت معلومات للنيابة عن وجود مبالغ ضخمة في مقر سكن البشير الرئاسي مما أدى لقيام قوة من الاستخبارات العسكرية بتفتيش المنزل وعثرت في إحدى الغرف على حقائب بها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.
وقال المصدر "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة".
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