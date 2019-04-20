المجلس العسكري بالسودان يحيل للتقاعد جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن والمخابرات

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، إنه قرر إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات وعددهم ثمانية للتقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز.