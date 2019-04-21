إعلام: هجوم إرهابي شمال العاصمة السعودية الرياض (فيديو)

ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".
وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.
#الزلفي pic.twitter.com/ro6M4KRtvk— عُمر 🎻 (@xxs_______) April 21, 2019
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مسلحين دون أن ترد معلومات عن سقوط ضحايا من رجال الأمن.
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