إعلام: هجوم إرهابي شمال العاصمة السعودية الرياض (فيديو)

أحبطت الأجهزة الأمنية السعودية، هجوما إرهابيا، على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، اليوم السبت، وقتلت 4 مهاجمين.

ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".

وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.

​وبحسب المعلومات الأولية، فإن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مسلحين دون أن ترد معلومات عن سقوط ضحايا من رجال الأمن.