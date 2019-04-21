رشاشات وقنابل وزجاجات حارقة... التفاصيل الكاملة للهجوم الذي استهدف شمال العاصمة السعودية

أحبطت الأجهزة الأمنية السعودية، هجوما إرهابيا، على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، اليوم السبت، وقتلت 4 مهاجمين.

ونقلت وساائل إعلام سعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".

تصفية المهاجمين

وقالت قناة العربية إن مهاجمي مركز مباحث الزلفي شمال الرياض حملوا رشاشات وقنابل وزجاجات حارقة.

مراسل #العربية سعد المطرفي: مقتل 4 من منفذي الهجوم الإرهابي بمنطقة #الزلفي شمال الرياض pic.twitter.com/D27SpsNxk6 — العربية (@AlArabiya) April 21, 2019

وأكدت مصادر أنه تم تصفية 4 عناصر من المهاجمين، وأظهر مقطع فيديو متداول مركبة كانت تقف أمام المركز بصور مشتبه بهم فيها بينما كان يحوم الإرهابيين أمام المركز.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة جثث المهاجمين داخل سيارة الصغيرة من نوع "تويوتا كامري"، التي يبدو أنها استخدمت للهجوم بينما تظهر جثتان ممدتين أمام ما يبدو أنه بوابة المركز.

وتظهر على جثة أحدهما حقيبة يبدو أنه كان يحملها خلال محاولة الهجوم ما يرجح أنها كانت تحمل متفجرات.

استهداف مقرا لأمن الدولة

وحسب وسائل الإعلام السعودية فإن "الهجوم كان يستهدف مقر رئاسة أمن الدولة بالزلفي".

جندلوهم رجال الأمن الأشاوس 👌👌👌

تحية تقدير و إجلال وتقدير لهم و لقياداتهم.

معركتنا مع الإرهاب طويلة ولن تنتهي إلاّ بستئصال التطرف لأنه مستنقع الارهاب. #احباط_هجوم_ارهابي_بالزلفي — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 21, 2019

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر الهجوم، مع تفاعل واسع مع الهجوم.

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مدينة #الزلفي الحبيبة بخير وآمنة..

جنودنا الأبطال يقظين لكل من أراد بهذا البلد شراً..



#إحباط_هجوم_إرهابي_بالزلفي



٠ — عبدالله المديفر (@almodifer) April 21, 2019

ويقع مركز الشرطة في الزلفي على بعد حوالي 250 كيلومترا إلى الشمال من الرياض، هذا وينتظر أن يصدر بيانا من أمن الدولة يكشف تفاصيل الحادثة.