مقطع صوتي لمضيفة بـ"الخطوط الجوية السعودية" تستغيث أثناء تفجيرات سريلانكا

وعبر المقطع، وجهت المضيفة السعودية استغاثة باكية لكل من يسمعها، طالبة سرعة إسعافها، قائلة: "الشباب ماتوا بالمطعم تحت، وما في حد يطلب لي إسعاف".
ووفق المعلومات المتوفرة، حتى الآن عن الواقعة، فإن المصابة كانت ضمن طاقم رحلة رقم "SV788" مسارها "الرياض — المالديف — كولمبو"، حيث يتوقف طاقم الطائرة في العاصمة السيرلانكية كولمبو، بعد استكمال عدد ساعات الطيران، حسب نظام الطيران، وكان من المفترض مغادرتهم اليوم في تمام الساعة 5:35 مساء إلى جدة ثم إلى الرياض، حسب الصحيفة.
وكانت سريلانكا شهدت، صباح اليوم 8 تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، قتل فيها 160 شخصا وأصيب أكثر من 400 آخرين بهجمات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 2009.
كما فرضت الحكومة، حظرا للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يبدأ من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب سلسلة التفجيرات الدموية.
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