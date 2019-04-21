السيسي يعلق على تفجيرات سريلانكا: تستهدف الإنسانية كلها

أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التفجيرات التي شهدتها سيرلانكا اليوم الأحد، متقدما بخالص العزاء والمواساة لضحاياها.

وقال السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "هذه التفجيرات لا تستهدف دولة بعينها وإنما تستهدف الإنسانية كلها، وعلينا جميعا، كل في مكانه، أن نقف اليوم أمام مسؤوليتنا التاريخية تجاه هذه الأعمال المتجردة من كل معاني الإنسانية".

أتقدم بخالص العزاء والمواساة لضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في دولة سريلانكا والتي لا تستهدف دولة بعينها وإنما تستهدف الإنسانية كلها. وعلينا جميعاً – كلٍ في مكانه — أن نقف اليوم أمام مسؤوليتنا التاريخية تجاه هذه الأعمال المتجردة من كل معاني الإنسانية. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 21, 2019

​وكانت سريلانكا شهدت، صباح اليوم 8 تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، قتل فيها 160 شخصا وأصيب أكثر من 400 آخرين بهجمات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 2009.

كما فرضت الحكومة، حظرا للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يبدأ من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب سلسلة التفجيرات الدموية.