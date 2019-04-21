القوات العراقية تقتل أحد قادة "داعش" المتخفين

نفذت القوات العراقية، اليوم الأحد، 21 إبريل/نيسان، عملية نوعية في ملاحقة فلول "داعش" الإرهابي، أسفرت عن مقتل أحد القادة الإرهابيين، في محافظة ديالى شرق العراق، بمحاذاة إيران.

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم خلية الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا:

"إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتمكن في عملية نوعية، من قتل أحد قادة عصابات "داعش" الإرهابية المدعو "أبو إدريس" في تلال حمرين ضمن محافظة ديالى، شمال العاصمة بغداد.

وألمح رسول، إلى مزيد من التفاصيل للعملية يتم الإعلان عنها لاحقا.

© Fotolia / Gino Santa Maria محكمة عراقية تحكم بالإعدام على إرهابيين نفذوا عمليات إجرامية في العراق وسوريا

وعثر جهاز مكافحة الإرهاب ، في عملية له، الخميس، 11 أبريل الجاري، على أحد مكاتب صحيفة النبأ الداعشية في إحدى المغارات التي تحتوي على طابعات وحاسبات وإعداد للصحيفة، أثناء العملية العسكرية في تلال حمرين.

وحسب بيان لخلية الإعلام الأمني، حينها حصلت عليه "سبوتنيك"، تم تدمير المقر بالكامل بعد نقل كافة المعدات والحاسبات منه"، لافتة إلى أن "العمليات الخاصة ما زالت مستمرة في ملاحقتهم".

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في كانون الأول/ ديسمبر2017 ، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل حوالي ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.