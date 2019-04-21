السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن تفجيرات سريلانكا وتحذر مواطنيها

أصدرت السفارة السعودية بالعاصمة السريلانكية كولومبو، اليوم الأحد، بيانا عاجلا، بعد التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، أسفرت عن وقوع مئات القتلى والجرحى.

وحثت السفارة السعودية في سريلانكا، في بيان عبر موقع الخارجية السعودية، مواطنيها على تأجيل خطط السفر إلى هناك. وقالت: "نظرا لوقوع عدد من التفجيرات بأماكن متفرقة في سريلانكا، تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تهيب بكافة المواطنين المتواجدين، بضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات، ومتابعة ما تصدره السلطات المحلية من تعليمات بهذا الشأن".

وأضافت السفارة السعودية: "كما ننصح بتأجيل السفر إلى سريلانكا، في الوقت الحالي، حتى تتجلى الأمور".

في السياق ذاته، صرح مصدر مسؤول بالخارجية السعودية، بأن المملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية في هذا البلد، الوقع في المحيط الهندي، جنوبي شبه القارة الهندية.

وقال المصدر "نشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم دون استثناء، ندين ونستنكر سلسلة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وكانت سريلانكا شهدت، صباح اليوم 8 تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، قتل فيها أكثر من 200 شخصا وأصيب أكثر حوالي 450 آخرين، بهجمات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية 2009.

كما فرضت الحكومة، حظرا للتجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يبدأ من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، كما تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب سلسلة التفجيرات الدموية.