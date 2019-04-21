بعد تشكرها للمواطنين على صبرهم... النفط السورية ترسل صهاريج متنقلة لفك الاختناقات (فيديو)

أرفدت وزارة النفط السورية منطقة المزة في العاصمة السورية دمشق بصهاريج متنقلة من مادة البنزين بهدف التخفيف من الاختناقات والازدحام على محطات الوقود، ويأتي ذلك بعد يوم من تشكر الوزارة للمواطنين على صبرهم وتعاونهم على ظروف الأزمة.

أفاد موقع "الوطن أون لاين" السوري أن وزارة النفط السورية أرسلت صهاريج متنقلة تحتوي على مادة البنزين إلى منطقة المزة في مدينة دمشق من أجل التوزيع المباشر للسيارات.

وقال الموقع إن البنزين الذي أرسلته وزارة النفط مدعوم ويوزع على البطاقة الذكية وتأتي هذه الخطوة لتخفيف الاختناقات والازدحام على محطات الوقود.

وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا تشكرت المواطنين على تحملهم لأزمة المحروقات التي تمر فيها سوريا.

ونشرت الوزراة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" شهادات لبعض المواطنين وعلقت قائلة "شكرا لإخلاصكم وصبركم، شكرا لوطنيتكم وتعاونكم.. غيمة وبتمر".

وأرفقت الوزارة مقطع فيديو للقاءات مع سائقين منتظرين دورهم أمام إحدى المحطات وهم يؤكدون مقدرتهم على تحمل تلك الأزمة آملين أن تفرج قريبا.