إسرائيل تحبط تهريب أسلحة قادمة من الأردن

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية سمحت، اليوم الأحد، بالنشر حول إحباط الأمن ليلة الخميس الماضي، تهريب عشرات المسدسات والرشاشات، من الأراضي الأردنية إلى شمال إسرائيل.

© Sputnik . فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في احتجاج بالضفة الغربية

وأوردت الصحيفة العبرية أن الأمن الإسرائيلي أحبط تهريب شحنة أسلحة كبيرة قادمة من الأردن، نتيجة التنسيق بين الشرطة وجنود لواء الأغوار في الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الصحيفة العبرية أن محققي الشرطة الإسرائيلية لاحظوا خلال النشاط على الحدود مع الأردن، بمشتبه به ينقل حقيبة كبيرة من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية. وبعدها لاحظوا بمشتبهين بهما، يبلغان ما بين 20- 30 عاما، من مدينة باقة الغربية العربية، في وسط إسرائيل، وهما يحاولان أخذ الحقيبة.

وأضافت الصحيفة أنه عثر في الحقيبة على 31 مسدسا من أنواع مختلفة، ورشاش، وبأن الأمن الإسرائيلي اعتقل مُشتبهين اثنين (25 عاما) من باقة الغربية أيضا، كانوا ينتظرون المُشتبهين الآخرين، في محطة وقود قريبة من المنطقة.

واشتبهت الشرطة الإسرائيلية في الأربعة، بأنهم كانوا ينوون نقل الأسلحة من الحدود إلى داخل إسرائيل، وفقا للبيان. ونشرت الصحيفة العبرية صورا مختلقة للأسلحة المضبوطة، ما بين مسدسات ورشاشات.