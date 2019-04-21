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17:49 21 أبريل/ نيسان 2019
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    عمر البشير

    وكالة تركية تنقل معلومات خطيرة عن البشير... ماذا حدث منذ أيام

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    العالم العربي
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    كشفت وكالة أنباء تركية معلومات خطيرة، اليوم الأحد، بشأن صحة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

    وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، فذكر مصدر طبي سوداني أن البشير أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام، وتلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم.

    متظاهرون في السودان يرفعون لافتات عليها صورة الرئيس المعزور عمر البشير
    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    أول فيديو متداول للحظة حصر الأموال من "قصر البشير"
    وأضاف المصدر وهو أحد المشرفين على علاج البشير، أن حالته الصحية بعد العلاج من الجلطة مستقرة الآن، لكن حالته النفسية تتدهور باستمرار.

    وتابع المصدر ذاته الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية وتتم تغذيته عن طريق المحاليل الوريدية بالقوة".

    ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

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