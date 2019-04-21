خيارات المواجهة... الحرب بين إسرائيل وحزب الله معلقة على هذه الأسباب

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن إسرائيل قد تقبل على الحرب حينما تجد ولو نافذة صغيرة، توصلها نحو هزيمة ساحقه لحزب الله، خاصة أنها تبحث عنها منذ حرب تموز 2006.

© AP Photo / Ariel Schalit إسرائيل تنتهك حدود لبنان الجوية والبحرية

وتابع، أنه بعد مرور ثلاثة عشر عاما، لم تجد إسرائيل تلك الفرصة، ولم تتوفر ظروفها لارتباطها بسلسلة معقدة من الأسباب والظروف والقدرات، التي تتعلق بحزب الله، والذي فوت حتى الآن على الإسرائيليين أي استكانة أو تراجع أو عدم انتباه تسمح "لعدوه الشرس" أن يفترسه على حين غرة، حسب قوله.

تطور إمكانيات الحزب

وأوضح أن إمكانيات الحزب وبنيته وتسليحه قد تطورت بشكل كبير جدا، أصبحت مواكبة للخبرة العملية، خاصةً في الحرب مع الإرهاب في سوريا ولبنان، وتحول الحزب من "منظمة" تعتمد على حرب الغوار، إلى مزيج بين جيش نظامي وحرب العصابات، حسب نص قوله.

وتابع بزي: "تطورت عقيدة الحزب القتالية من الدفاع للهجوم، ودخلت أسلحة متعددة إلى ميدان قدراته النوعية وارتفعت الأعداد إلى عشرين ضعفا عن العدد الذي "هزم إسرائيل" في حرب تموز، وكذلك ارتفع مستواه في حرب السايبر، إلى مرتبه تعرفها إسرائيل قبل أي أحد أخر".

عوامل أخرى

واستطرد بقوله، إن الدخول إلى ما يسمى جغرافيا تداخل الجبهات، واتصالها بين لبنان وسوريا، وصولا إلى غرب العراق وإيران ودائما مع غزة، فرض "توازن رعب على نتنياهو"، في أكثر من مواجهة، وأن أي حرب قادمة لن تكون دون غطاء من الأمريكيين، في حين أن ترامب غير جاهز للمخاطرة، وهو يستعد للدخول في معترك انتخابي لولاية جديدة.

© Sputnik . Alexander Andreychenko عون يرفض انضمام لبنان لأي منتدى طاقة تشارك فيه إسرائيل

وأشار إلى أن الأسباب المتعددة توضح أن ظروف الحرب الواسعة، لا زالت غير ناضحة، وأن استمرار مسلسل "المواجهات بين الحروب"، الذي يشاهد العالم منذ سنوات، يبقى هو الأكثر ترجيحا، خاصة أن تاريخ وشخصية بنيامين نتانياهو تقول أنه لم يتورط إلا في حرب واحدة، في غزة من ضمن ثلاثة عشر عاما في السلطة، حسب توصيفه.

موعد الحرب

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، رجح احتمال نشوب حرب مفاجئة مع إسرائيل هذا الصيف.

وقالت الصحيفة الكويتية، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن نصر الله أبلغ قادة المناطق في حزب الله خلال اجتماع: "قد لا أبقى بينكم فترة طويلة وقد يذهب (يقتل) معي أكثر قادة الصف الأول، وبالتالي من الممكن أن تنجح إسرائيل في اغتيال القادة.. إلا أن هذا لا يعني نهاية حزب الله الذي لا يعتمد بوجوده على الأفراد بل هو جزء من المجتمع اللبناني الباقي في هذه البلاد".