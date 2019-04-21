تسجيل
18:07 21 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    تبادل النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله

    خيارات المواجهة... الحرب بين إسرائيل وحزب الله معلقة على هذه الأسباب

    © REUTERS / Aziz Taher
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال وسيم بزي المحلل السياسي اللبناني، إن احتمال اندلاع الحرب بين إسرائيل وحزب الله يبقى قائما.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن إسرائيل قد تقبل على الحرب حينما تجد ولو نافذة صغيرة، توصلها نحو هزيمة ساحقه لحزب الله، خاصة أنها تبحث عنها منذ حرب تموز 2006.

    الطيران الإسرائيلي
    © AP Photo / Ariel Schalit
    إسرائيل تنتهك حدود لبنان الجوية والبحرية
    وتابع، أنه بعد مرور ثلاثة عشر عاما، لم تجد إسرائيل تلك الفرصة، ولم تتوفر ظروفها لارتباطها بسلسلة معقدة من الأسباب والظروف والقدرات، التي تتعلق بحزب الله، والذي فوت حتى الآن على الإسرائيليين أي استكانة أو تراجع أو عدم انتباه تسمح "لعدوه الشرس" أن يفترسه على حين غرة، حسب قوله.

    تطور إمكانيات الحزب

    وأوضح أن إمكانيات الحزب وبنيته وتسليحه قد تطورت بشكل كبير جدا، أصبحت مواكبة للخبرة العملية، خاصةً في الحرب مع الإرهاب في سوريا ولبنان، وتحول الحزب من "منظمة" تعتمد على حرب الغوار، إلى مزيج بين جيش نظامي وحرب العصابات، حسب نص قوله.

    وتابع بزي: "تطورت عقيدة الحزب القتالية من الدفاع للهجوم، ودخلت أسلحة متعددة إلى ميدان قدراته النوعية وارتفعت الأعداد إلى عشرين ضعفا عن العدد الذي "هزم إسرائيل" في حرب تموز، وكذلك ارتفع مستواه في حرب السايبر، إلى مرتبه تعرفها إسرائيل قبل أي أحد أخر".

    عوامل أخرى

    واستطرد بقوله، إن الدخول إلى ما يسمى جغرافيا تداخل الجبهات، واتصالها بين لبنان وسوريا، وصولا إلى غرب العراق وإيران ودائما مع غزة، فرض "توازن رعب على نتنياهو"، في أكثر من مواجهة، وأن أي حرب قادمة لن تكون دون غطاء من الأمريكيين، في حين أن ترامب غير جاهز للمخاطرة، وهو يستعد للدخول في معترك انتخابي لولاية جديدة.

    الرئيس اللبناني ميشال عون في قاعة المؤتمرات في فندق فور سيزون في موسكو، 25 مارس/ آذار 2019
    © Sputnik . Alexander Andreychenko
    عون يرفض انضمام لبنان لأي منتدى طاقة تشارك فيه إسرائيل
    وأشار إلى أن الأسباب المتعددة توضح أن ظروف الحرب الواسعة، لا زالت غير ناضحة، وأن استمرار مسلسل "المواجهات بين الحروب"، الذي يشاهد العالم منذ سنوات، يبقى هو الأكثر ترجيحا، خاصة أن تاريخ وشخصية بنيامين نتانياهو تقول أنه لم يتورط إلا في حرب واحدة، في غزة من ضمن ثلاثة عشر عاما في السلطة، حسب توصيفه.

    موعد الحرب

    وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، رجح احتمال نشوب حرب مفاجئة مع إسرائيل هذا الصيف.

    وقالت الصحيفة الكويتية، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن نصر الله أبلغ قادة المناطق في حزب الله خلال اجتماع: "قد لا أبقى بينكم فترة طويلة وقد يذهب (يقتل) معي أكثر قادة الصف الأول، وبالتالي من الممكن أن تنجح إسرائيل في اغتيال القادة.. إلا أن هذا لا يعني نهاية حزب الله الذي لا يعتمد بوجوده على الأفراد بل هو جزء من المجتمع اللبناني الباقي في هذه البلاد".

    انظر أيضا:

    صحيفة: نصر الله يفجر مفاجأة ويبلغ قادة "حزب الله" موعد الحرب مع إسرائيل
    جنرال إيراني: "حزب الله" اللبناني يحاصر إسرائيل
    إدانة دولية لاعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان... وعون يرفض عقوبات أمريكا على "حزب الله"
    صحيفة تكشف عن الدولة التي ساعدت إسرائيل بكشف خلية "حزب الله" في الجولان السوري
    إسرائيل تشكو "حزب الله" في مجلس الأمن
    الكلمات الدلالية:
    حزب الله, أخبار, الحرب, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الفيسبوك خزن كلمات سر لملايين مستخدمين إنستغرام بشكل غير مشفر
    فيسبوك يكشف كلمات سر ملايين المستخدمين على إنستغرام
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك