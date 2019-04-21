تسجيل
19:21 21 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    الطيران السوري يقصف أهدافا للإرهابيين في الرقة

    الجيش السوري يقصف "النصرة" بريف حماة... والطيران يغير على أهداف لـ"داعش"

    © AFP 2019 / Mohammad Al-Hussein
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قصفت وحدات من الجيش السوري اليوم الأحد تجمعات تنتمي لمجموعات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في ريف حماة الشمالي كرد على خرق هذه المجموعات لاتفاق "المنطقة المعزولة السلاح".

    وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد استهدفت وحدات من الجيش السوري برمايات مركزة "تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية في عدد من القرى والبلدات في محيط جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي وذلك ردا على خروقاتها المتواصلة لاتفاق منطقة خفض التصعيد".

    جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"جبهة النصرة" غربي حلب
    وذكرت الوكالة أن الجيش السوري نفذ اليوم الأحد "ضربات مدفعية مركزة على تجمعات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرى شهرناز وشورلين والكركات والصهرية بجبل شحشبو في الريف الشمالي الغربي".

    ونقل موقع "شام إف إم" أن الطيران الحربي شن غارات على أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحيط بادية السخنة بريف حمص الشرقي مما أدى لتدمير عدد من آلياته فيما جرت بالتزامن اشتباكات متقطعة بين الجيش وعناصر التنظيم بمحيط المنطقة.

    وكانت وحدات من الجيش استهدفت أمس السبت تنظيم "النصرة" الإرهابي في قريتي الشعرة والصيادي بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

    وكشف مصدر عسكري سوري أمس اللسبت أن 12 جنديا سوريا قتلوا خلال تصدي الجيش السوري، صباح يوم أمس السبت لهجوم عنيف شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام" على المحور الغربي لمدينة حلب.

    وقال المصدر لمراسل "سبوتنيك" في حلب: "إن اشتباكات عنيفة وقعت صباح السبت بين وحدات الجيش السوري وبين مسلحي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) إثر الهجوم الذي شنته الأخيرة على مواقع الجيش بمحور الراشدين بريف حلب الغربي حيث تمكنت وحدات الجيش من إحباط الهجوم، فيما أسفرت الاشتباكات عن مقتل 12 جنديا سوريا بينهم ضباط، ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين المهاجمين".

    وأحبطت وحدات الجيش السوري هجوماً عنيفا لمسلحي "هيئة تحرير الشام" على المحور الغربي لمدينة حلب ترافق مع استهداف المجموعات المسلحة للأحياء السكنية بعدد من القذائف الصاروخية.

    وقال مراسل سبوتنيك في حلب: إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين وحدات الجيش السوري مع مسلحي "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور في روسيا) على محور "الراشدين" بريف مدينة حلب الغربي، بالتزامن مع قيام المجموعات المسلحة باستهداف حيي الحمدانية وحلب الجديدة بعدة قذائف صاروخية ألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

    انظر أيضا:

    استكمالا للحصار النفطي على سوريا... "الصينيون التركستان" يدمرون جسر التوينة شمال حماة
    من "المنزوعة السلاح"... "النصرة" تقصف السقيلبية في ريف حماة الشمالي
    بعد غارات الطيران الروسي... الجيش السوري يستهدف "النصرة" في ريف حماة
    طائرات إسرائيلية تستهدف موقعاً عسكرياً في حماة... مجلس النواب اليمني يجتمع لأول مرة منذ 2015
    الكلمات الدلالية:
    ريف حماة الشمالي, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الفيسبوك خزن كلمات سر لملايين مستخدمين إنستغرام بشكل غير مشفر
    فيسبوك يكشف كلمات سر ملايين المستخدمين على إنستغرام
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك