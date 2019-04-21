الجيش السوري يقصف "النصرة" بريف حماة... والطيران يغير على أهداف لـ"داعش"

قصفت وحدات من الجيش السوري اليوم الأحد تجمعات تنتمي لمجموعات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في ريف حماة الشمالي كرد على خرق هذه المجموعات لاتفاق "المنطقة المعزولة السلاح".

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد استهدفت وحدات من الجيش السوري برمايات مركزة "تجمعات ومحاور تحرك مجموعات إرهابية في عدد من القرى والبلدات في محيط جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي وذلك ردا على خروقاتها المتواصلة لاتفاق منطقة خفض التصعيد".

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"جبهة النصرة" غربي حلب

وذكرت الوكالة أن الجيش السوري نفذ اليوم الأحد "ضربات مدفعية مركزة على تجمعات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في قرى شهرناز وشورلين والكركات والصهرية بجبل شحشبو في الريف الشمالي الغربي".

ونقل موقع "شام إف إم" أن الطيران الحربي شن غارات على أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي بمحيط بادية السخنة بريف حمص الشرقي مما أدى لتدمير عدد من آلياته فيما جرت بالتزامن اشتباكات متقطعة بين الجيش وعناصر التنظيم بمحيط المنطقة.

وكانت وحدات من الجيش استهدفت أمس السبت تنظيم "النصرة" الإرهابي في قريتي الشعرة والصيادي بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وكشف مصدر عسكري سوري أمس اللسبت أن 12 جنديا سوريا قتلوا خلال تصدي الجيش السوري، صباح يوم أمس السبت لهجوم عنيف شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام" على المحور الغربي لمدينة حلب.

وقال المصدر لمراسل "سبوتنيك" في حلب: "إن اشتباكات عنيفة وقعت صباح السبت بين وحدات الجيش السوري وبين مسلحي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) إثر الهجوم الذي شنته الأخيرة على مواقع الجيش بمحور الراشدين بريف حلب الغربي حيث تمكنت وحدات الجيش من إحباط الهجوم، فيما أسفرت الاشتباكات عن مقتل 12 جنديا سوريا بينهم ضباط، ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين المهاجمين".

وأحبطت وحدات الجيش السوري هجوماً عنيفا لمسلحي "هيئة تحرير الشام" على المحور الغربي لمدينة حلب ترافق مع استهداف المجموعات المسلحة للأحياء السكنية بعدد من القذائف الصاروخية.

وقال مراسل سبوتنيك في حلب: إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين وحدات الجيش السوري مع مسلحي "هيئة تحرير الشام" (تنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور في روسيا) على محور "الراشدين" بريف مدينة حلب الغربي، بالتزامن مع قيام المجموعات المسلحة باستهداف حيي الحمدانية وحلب الجديدة بعدة قذائف صاروخية ألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.