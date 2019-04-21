الخطوط الكويتية تكشف سبب حادث "طائرة بيروت"

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، تعرض طائرتها الإيرباص "A320"، المتجهة إلى بيروت، اليوم الأحد، لارتطام مفاجئ من كتلة ثلجية عابرة.

وأشارت الخطوط الكويتية، في بيان لها اليوم، إلى أن الطائرة هبطت بسلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأوضحت الخطوط الجوية أن الهبوط كان طبيعيًا، موضحة أنه جارٍ إصلاح الطائرة من قِبَل الفرق الفنية التابعة للخطوط الجوية الكويتية.

وأضافت الخطوط الكويتية، أنه متوقع عودة الطائرة من بيروت إلى الكويت، الساعة السابعة مساء.

وأشارت الخطوط الكويتية، إلى أنه تم نقل جميع الركاب إلى الفندق للاستراحة، وتقديم كل أشكال الرعاية اللازمة، وفقا لسياسة الشركة بالعناية بعملائها.