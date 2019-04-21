المجلس العسكري السوداني: اليوم أو غدا يتوجه وفد إلى أمريكا

أعلن المجلس العسكري السوداني أن وفدا سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم أو غدا، مؤكدا على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن هناك تأييد ودعم إقليمي ودولي.