"أنصار الله" تسقط طائرة استطلاع لقوات التحالف شرق الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم الأحد 21 أبريل / نيسان، أن مقاتلي الجماعة أسقطوا طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف أثناء تنفيذها "مهام عدوانية" في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الجماعة إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف في وادي آل أبو جبارة قبالة نجران، سبقها، أمس الأول الجمعة، إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة صينية الصنع نوع "وينج لوونج" أثناء تحليقها في سماء محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.