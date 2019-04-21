العراق... القوات الأمريكية تنشئ مهبطا للمروحيات يمكنها من مراقبة الحدود مع سوريا

أنهت القوات الأمريكية المتواجدة في العراق إنشاء أول مهبط خاص بالطائرات السمتية (المروحيات) على أراضيه.

وبين مصدر في حكومة محافظة الأنبار المحلية، من خلال تصريح صحفي، أن القوات الأمريكية أكملت إنشاء المهبط، في منطقة واقعة غربي الأنبار في قضاء الرطبة، وفقاً لموقع "قناة الإباء".

© AP Photo / Hussein Malla باحث سياسي: القوات الأمريكية ستبقى في العراق سنوات

وأوضح المصدر أن إنشاء المهبط، يعتبر عملية هي الأولى من نوعها للقوات الأمريكية في المحافظة، مؤكداً ان المسؤولين الأمنيين العراقيين، ليس لديهم أي معلومات عن الأسباب التي دفعت القوات الأمريكية لإنشائه.

وتابع المصدر أن هذا المهبط للمروحيات، سيمكن القوات الأمريكية من مراقبة الصحراء الغربية للعراق بكاملها، وصولاً إلى الحدود العراقية السورية.

وأشار المصدر أنه من الصعب معرفة أية معلومة عن المهبط، وذلك بسبب الحماية الأمريكية الشديدة التي يخضع لها، والتي لم تدلي بأي تصريح أو خبر عنه.

ويشار إلى أن القوات الأمريكية تتواجد على الأراضي العراقية منذ الغزو الأمريكي لها عام 2003، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قام بسحبها نهاية العام 2011، ومن ثم لتعود من جديد عام 2014 بعد طلب من الحكومة العراقية لمساعدتها في حربها ضد تنظيم "داعش".

وعاد الجدل إلى العراق حول وجود القوات الأمريكية على أراضيه بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي قال فيها أن أمريكا ستبقي قواتها العسكرية في العراق بغية مراقبة إيران، بالإضافة إلى كامل منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع عدد من الكتل السياسية العراقية للمطالبة بإنهاء جميع الاتفاقيات الأمنية الموقعة مع أمريكا.