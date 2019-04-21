القضاء العسكري في الجزائر يلاحق قائدين عسكريين سابقين بتهمة تبديد أسلحة وذخيرة

الجزائر — سبوتنيك . وأفاد بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة قرب العاصمة الجزائرية أن "النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة يبلغ الرأي العام علما بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية ضد سعيد باي وحبيب شنتوف وكل شخص يثبت تورطه " في نفس القضية.
وكان الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة قد أقال منتصف شهر أغسطس الماضي قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء سعيد باي وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف، وفي شهر أيلول/ سبتمبر، استدعيا من قبل القضاء العسكري للتحقيق في قضية فساد والحصول على امتيازات غير مشروعة.
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