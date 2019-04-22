المبعوث الأممي إلى سوريا يؤكد مشاركته في المفاوضات بالعاصمة الكازاخية

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية، آيداربيك توماتوف، اليوم الاثنين، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أكد مشاركته في المفاوضات حول سوريا، والتي ستعقد في العاصمة الكازاخية نور سلطان يومي 25-26 نيسان/أبريل الجاري.