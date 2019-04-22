36 ساعة خطرة... السلطات السعودية تصدر تحذيرا عاجلا

"العاصفة اقتربت"، بتلك الكلمات أصدرت سلطات سعودية تحذيرا عاجلا إلى مواطنيها، مما وصفته بـ"36 ساعة خطرة".

وأصدرت سفارة السعودية في مانيلا، تحذيرا وصفته بـ"العاجل" من الـ36 الساعة المقبلة، بعدما اقتربت "عاصفة مناخية خطيرة" في الفلبين.

© AFP 2019 / Charism Sayat زلزال يضرب وسط الفلبين

ودعت السفارة السعودية جميع السعوديين الموجودين في الفلبين أو القادمين إليها ضرورة "أخذ الحيطة والحذر"، بعدما اقتربت العاصفة المناخية "شيدينغ".

وطالبت السفارة من مواطنيها باتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية، بشأن العاصفة والمتجهة نحو منطقة مينداناو، والتي من المتوقع استمرارها لمدة 36 ساعة.

وأوصت السفارة المواطنين السعوديين إلى التواصل معها في حالة الطوارئ على هواتف السفارة والملحقية.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، قد أعلن، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.

تحذير

اخي المواطن / اختي المواطنة: #أنت_الاهم

تهيب السفارة بالمواطنين المتواجدين في #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عدد من مدن الفلبين.

في حالة الطوارئ يرجى التواصل على جوال رقم:

00639178946464 pic.twitter.com/gnPqY3zvgC — السفارة في الفلبين (@KSAembassyPH) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

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وبحسب المرصد، فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.

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واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.