36 ساعة خطرة... السلطات السعودية تصدر تحذيرا عاجلا

وأصدرت سفارة السعودية في مانيلا، تحذيرا وصفته بـ"العاجل" من الـ36 الساعة المقبلة، بعدما اقتربت "عاصفة مناخية خطيرة" في الفلبين.
وطالبت السفارة من مواطنيها باتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية، بشأن العاصفة والمتجهة نحو منطقة مينداناو، والتي من المتوقع استمرارها لمدة 36 ساعة.
وأوصت السفارة المواطنين السعوديين إلى التواصل معها في حالة الطوارئ على هواتف السفارة والملحقية.
وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، قد أعلن، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.
تحذير— السفارة في الفلبين (@KSAembassyPH) ٢٢ أبريل ٢٠١٩
اخي المواطن / اختي المواطنة: #أنت_الاهم
تهيب السفارة بالمواطنين المتواجدين في #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الارشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية بشأن الزلزال الذي ضرب عدد من مدن الفلبين.
في حالة الطوارئ يرجى التواصل على جوال رقم:
00639178946464 pic.twitter.com/gnPqY3zvgC
وبحسب المرصد، فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.
ird2019hvmy Luzon, Philippines mb 5.9 2019/04/22 09:11:14 — Event has not yet been reviewed by a seismologist. For subsequent updates and details, please see https://t.co/XJg4EPNPQH #earthquake #séisme #terremoto #지진 #地震 pic.twitter.com/sZxJF7DsaN— Earthquake watch SWP (@NCseismicobserv) April 22, 2019
واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.
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