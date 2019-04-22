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17:06 22 أبريل/ نيسان 2019
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    الممثل الخاص للمفاوضات الدولية في الولايات المتحدة جيسون غرينبلات

    قيادي فلسطيني يكشف عن طوق نجاة "صفقة القرن" مع إسرائيل

    © flickr.com/ Haim Zach
    العالم العربي
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    كشف واصل أبو يوسف، القيادي الفلسطيني، عما وصفه بأنه طوق النجاة، الذي يمكنه أن ينقذ "صفقة القرن" للسلام مع إسرائيل.

    قال عضو منظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف في حديث لبرنامج "البعد الآخر" عبر أثير راديو "سبوتنيك"، إن وزراء الخارجية العرب يرفضون أية سياسة تطبيعية مع إسرائيل يمكن أن تكون طوق نجاة لـ"الاحتلال"، ليستمر في مواجهة الشعب الفلسطيني، وتمرير ما يعرف بـ "صفقة القرن".

    الممثل الخاص للمفاوضات الدولية في الولايات المتحدة جيسون غرينبلات
    © flickr.com/ Haim Zach
    غرينبلات: صفقة القرن لن تشمل منح أرض من سيناء المصرية للفلسطينيين
    وأكد أبو يوسف على مناشدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الاجتماع لكل العرب بأن ينضموا إليه في الموقف الرافض، لكل السياسات الإسرائيلية والأمريكية تجاه شعب فلسطين.

    وحول إمكانية ترجمة مخرجات البيان الختامي للاجتماع على أرض الواقع، أشار أبو يوسف أن الرئيس أبو مازن دعا إلى مؤتمر دولي بمشاركة الدول العظمى، في إطار شراكة دولية جدية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

    وأردف أبو يوسف قائلا "كل المواقف العربية الصادرة حتى الآن تؤكد على الموقف الفلسطيني الرافض للمساس بحقوق الفلسطينيين، ولا يوجد أي دولة عربية أعلنت دعمها لما يسمى بصفقة القرن، رغم المحاولات التي كانت تجري في طريق التطبيع، بإجراء مقابلات من بعض الدول مع الاحتلال".

    وحول حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، وأثره السلبي على القضية الفلسطينية، حذر عضو منظمة التحرير الفلسطينية من استغلال الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الانقسام، لتمرر صفقة القرن من خلال غزة في ظل الدعم الإسرائيلي لحركة حماس حسب قوله لتكريس عملية الانقسام.

    من جانبه وصف عضو مجلس الأعيان الأردني سابقا فالح الطويل، إن "صفقة القرن" لن تمر إلا إذا حدث ضغط على الدول العربية، كما حدث مع فلسطين والأردن اللتان صمدتا أمام هذ الضغط.

     يذكر أن وزراء خارجية العرب عقد اجتماعا طارئا بالجامعة العربية، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، على خلفية تصريحات مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر حول الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن بعد شهر رمضان المقبل، أي بعدما تشكل إسرائيل حكومة إئتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالانتخابات.

    انظر أيضا:

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    فلسطين: غرينبلات يكشف حجم مؤامرة ما تسمى "صفقة القرن"
    غرينبلات: صفقة القرن لن تشمل منح أرض من سيناء المصرية للفلسطينيين
    صفقة القرن خطوة نحو السلام أم نحو إنهاء الحلم الفلسطيني
    صحيفة: مسؤولون يقولون "صفقة القرن لن تتم"... دولتان تفسدان خطة ترامب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل, أخبار فلسطين, القضية الفلسطينية, صفقة القرن, الحكومة الإسرائيلية, الحكومة الفلسطينية, جاريد كوشنر, إسرائيل, فلسطين
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