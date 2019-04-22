مصدر مقرب من الحكومة العراقية يكشف عن موقف حرج قد تضع واشنطن العراق فيه

أعلن مصدر مقرب من الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أن العراق غير معني بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف الإعفاءات من العقوبات على إيران.

بغداد — سبوتنيك. قال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "العراق غير معني بهذا القرار لأن العراق لا يستورد النفط من إيران، وإنما يستورد الغاز فقط لتوليد الطاقة الكهربائية وبعض المحاصيل الزراعية التي لا تدخل في العقوبات".

وأضاف "واشنطن منحت العراق مهلة إضافية لاستيراد الغاز من إيران قبل فترة ولكن واشنطن قد تضع العراق في موقف محرج عند انتهاء هذه المهلة باعتبار أن العراق يحتاج إلى توريد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطاته الكهربائية".

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وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الإثنين إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".