تغيرات جوية في مصر... والأرصاد تحذر

الطقس في مصر لا يزال يعاني من التقلبات، ما دفع مسؤولون في الأرصاد الجوية إلى تحذير المواطنين من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.

بحسب بيان للأرصاد الجوية المصرية "توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا"، وفقا لما نشره موقع جريدة المصري اليوم.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من طقس مساء اليوم

ولفت البيان إلى "تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك ".

وأشارت إلى أن حالة البحريين الأحمر و الأبيض المتوسط مضطربة.

ومن جانبه حذر أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من طقس شديد البرودة وشبورة مائية خلال الأيام المقبلة.

وأكد المسؤول في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم" إلى أن العالم كله أصبح يعاني من التغييرات المناخية، وأشار إلى أن ذلك أثر على مصر بانخفاض في درجة الحرارة بحوالي 6 درجات.

وكشف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن ذلك أثر على مصر بانخفاض في درجة الحرارة بحوالي 6 درجات، وسوف يستمر هذا المعدل في طقس الاثنين، وتستمر الشبورة المائية.