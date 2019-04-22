تسجيل
18:16 22 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية

    مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية

    Lubna Shaker
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    استطاع سامر سمعان، أن يصبح واحدا من أشهر فناني الأيقونة في سورية، عبر إنجازه أعمالا فنية مميزة حجزت لنفسها أمكنة في معظم الكنائس الدمشقية، قوامها الدقة والحرفية والأمانة حتى بات معروفا بكونه المهندس السوري الوحيد المختص بنقل الفن الكنسي بجمالية أخاذة.

    بدأ سمعان تجربته مدفوعا بالرغبة في فهم عوالم الأيقونة وما وراء رموزها وإشاراتها إلى أن أبدع رسومات، يتجدد الإعجاب بها في مواسم الأعياد، منها أيقونات على سقف كنيسة سيدة دمشق، والمقدر بمساحة 80 مترا مربعا، إضافة إلى أعمال جدارية ضمن إطارات رخامية محفورة من النمطين البيزنطي والقريب من الواقع، كذلك قدّم سمعان أيقونة للبابا "يوحنا بولس الثاني" القديس الجديد في الكنيسة الرومانية الذي زار سوريا قبل سنوات.

    وفي كنيسة يوحنا الدمشقي أبدع أقواس القبة، في حين أعطى كنيسة القديس جوارجيوس للروم الكاثوليك القبة مع منحنيات في الهيكل في زمن عجيب على حد وصفه "6 أيام".

    وفي كنيسة في منطقة مشروع دمر قدّم أكبر لوحة من الفسيفساء في الشرق الأوسط "30 متراً مربعاً" مع 75 لوناً، وتفنن في كنيسة كيرلس مع أيقونة القيامة "بطول مترين و40 سم"، التي لا تزال فكرة دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية قائمة مع الإشارة إلى أن الوجوه فيها لا تتجاوز 7 سم مع 105 درجات لونية!.

    فن روحي

    هذه الإنجازات احتاجت جهدا كبيرا وإيمانا بالغاية التي تأتي الأيقونة من أجلها، يشرح سمعان في حديثه لـ "سبوتنيك" بأن الأيقونة فن روحي قبل كل شيء، انطلق من فكرة ظهرت لدى الكنيسة الأولى بضرورة للتعبير برسم عن السيد المسيح والسيدة العذراء وغيرهما من القديسين والقديسات لإحياء ذكراهم والتبرك بصورهم، تاليا الأيقونة تساهم في الصلاة والعبادة، وهناك أيقونات عبر التاريخ كانت لها عجائب كالشفاء من مرض بما تحمله من بركة وذكرى صاحبها وشفاعته كقديس أو قديسة، وهنا يبرز دور الرسام، والذي يفترض أن يكون مؤمناً ومتعمقاً بالمفاهيم اللاهوتية المسيحية لكونه صاحب رسالة، يقول سمعان: يجب أن يدرك رسام الأيقونة أن الرسالة التي يوصلها من خلال الشروط التي وضعتها الكنيسة لهذا الرسم، رسالة مقدسة، إذ يجب أن يتلقى المشاهد والمصلي روحانية وبركة من خلال رسمه بما يتضمنه من أعياد وأحداث وعجائب للسيد المسيح، الأيقونة أيضاً كتاب مفتوح أمام المؤمن، تعتمد على استحضار النص الإنجيلي والحدث من خلال الخط واللون، لذلك فهي تذهب بالعقل والقلب نحو عوالم روحانية عليا.

    شروط محددة للرسم

    احتفالات المسيحين بحلب بعيدي الشعانين والفصح
    © Sputnik . Mostafa Rustam
    بين الشرق والغرب... حلب تقوم من ركام الحرب وتحتفل بالشعانين والفصح معا(صور+فيديو)
    وضعت الكنيسة عبر الزمن شروطاً لرسم الأيقونة، في البداية كان يُرسم المسيح بشخصية الراعي، يحمل خروفاً على كتفه كما في الآية "أنا الراعي الصالح وأنا أتيت إلى خاصتي"، مع بقية الرموز المسيحية كالسفينة والكرمة والصليب والكنيسة. يضيف سمعان: رسم المسيحيون الأوائل رموزهم على الجدران في المغارات والأقبية في الفترات التي تعرضت فيها المسيحية للاضطهاد، لكن فكرة الأيقونة اعتمدت أصلاً على "عجائبية المنديل الشريف التي لم تُرسم بيد"، عندما انطبعت صورة لوجه المسيح على منديل القديسة فيرونيكا، ورأت الكنيسة في ذلك مؤشراً للسماح برسم المسيح والعذراء وبقية القديسين.

    لاحقاً ظهرت قواعد أكثر وضوحاً لشخصية المسيح "ضابط الكل"، فعلى صعيد اللباس مثلا، يرتدي الأحمر من الداخل، والأزرق من الخارج، يحمل الإنجيل بيده اليسرى ويبارك باليمنى، شعره بني كستنائي مع ملامح محددة لوجهه. يتابع الرسام: فيما بعد أصبح هناك مدارس لرسم الأيقونات، لكل منها شروط وخصوصية كالروسي والبلغاري والصربي واليوناني وهناك المحلي الأنطاكي، وما يرتبط بمدرسة القدس وصولاً لكنائس متنوعة كالنمط السرياني والقبطي والأرمني.

    مدارس سوريّا

    أكبر تمثال للسيد المسيح في العالم العربي يعتلي أعلى قمم القلمون شمال دمشق
    © Sputnik . Majed Badawi
    أكبر تمثال للسيد المسيح في العالم العربي يعتلي أعلى قمم القلمون السوري (فيديو وصور)
    في سورية ظهرت المدرسة الحلبية للأيقونة، عبر أربعة أجيال "يوسف المصور وابنه نعمة الله، جرجس وحنانيا"، حيث اعتمدت الكنيسة هؤلاء كرسامين وانتشرت أعمالهم محلياً. وفي القرن الثامن عشر ظهرت المدرسة الدمشقية مع كيرلس الدمشقي وميخائيل الدمشقي، واللذين عرضت أعمالهما في كنيستي يوحنا الدمشقي وحنانيا. يضيف سمعان: لا يمكن أن ننسى المدرسة القدسية التي اتبعت طرقاً مختلفة في الرسم واهتمت بالزخرفة على الثياب، وفي مراحل مختلفة ظهرت مدرسة ميخائيل الكريتي في القرن التاسع عشر، لدينا أيضاً مدارس حمصية عرضت أعمال فنانيها في مدينة حمص وريفها وبعض الأديرة في معلولا وصيدنايا.

    يرى سمعان بأن هذا التنوع خلق غنى في المدارس والفنانين، ومع أن هناك التزاماً بالمبادئ العامة لرسم الأيقونة لكن يوجد بالمقابل حرية في طريقة التعبير، لا تنفصل عن قيمة الأيقونة التي ترتبط أولاً بموضوعها، وهنا علينا أن نفرّق بين الفن المميز والشعبي، لذلك يجب أن يكون رسام الأيقونات متقناً وحذراً، لأن التشويه والخطأ غير مقبولين، كما أن الأيقونة ليست أداة للزينة أو الافتخار، ومن يفكر بها بهذه الطريقة فهو يقلل من شأنها.

    • مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      Lubna Shaker
    • مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      © Sputnik . Lubna Shaker
    • مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      Lubna Shaker
    • مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      Lubna Shaker
    • مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      Lubna Shaker
    • مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      © Sputnik . Lubna Shaker
    • مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      © Sputnik . Lubna Shaker
    • مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      © Sputnik . Lubna Shaker
    • مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      © Sputnik . Lubna Shaker
    • مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية
      © Sputnik . Lubna Shaker
    1 / 10
    Lubna Shaker
    مايكل أنجلو سوريا يبدع الأيقونات البيزنطية على جدران الكنائس الدمشقية

    فن بلا قيود

    يتم رسم الأيقونة على ألواح خشبية، تعلّق على الجدران أو ضمن إطارات رخامية أو خشبية، ويمكن رسمها على الجدران بطريقة الفريسكو. ومن الطرق المتبعة اليوم حسبما يشرح سمعان، رسم جداريات أو أسقف عبر استخدام مادة الكانفز، وهو قماش مجهز يُرسم عليه ويُلصق على الجدار، وكما هو معروف يمكن توارث الأيقونة من جيل إلى آخر، ويصح تقديمها كهدايا في الأعراس والمناسبات.

    يضيف سمعان لـ "سبوتنيك": خلال طفولتي التقيت بخبراء من رومانيا، كانوا يرسمون جداريات باستخدام الكلس في إحدى الكاتدرائيات في مدينتي حماة، كنت أزورهم وأتعلم منهم مبادئ عامة. لاحقاً زار قبرص وروسيا واليونان للاطلاع، وفي دمشق تعلم من الفنان "الياس الزيات" أستاذ فن الأيقونة في سورية، ثم تطور عمله وحاول تمكين أسلوبه وأدواته. يقول أيضاً: أمضيت 33 عاماً في رسم الأيقونات، وهو فن صعب لا يجب الاستهانة به، البعض يظن أنه يقيد صاحبه، لكن هذا القيد غير موجود فعلياً، لأن شخصية الفنان ستظهر دوماً حتى مع تكرار العمل، وبعد تجربتي الطويلة ما زلت أشعر بالرهبة والخوف مع كل أيقونة.

    انظر أيضا:

    أدولف هتلر... زعيم النازية الذي كافح ليتحول من رسام "بائس" إلى رمز عالمي للشر
    رسام حربي يكشف خفايا الحرب السورية في لوحته (صور)
    رسام حربي في سوريا: بفضل الجيش الروسي شعرت أنني في منزلي
    جندي الأمس رسام اليوم... شاب سوري ينتصر لثقافة الحياة
    الكلمات الدلالية:
    رسام, حمص, دمشق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الفيسبوك خزن كلمات سر لملايين مستخدمين إنستغرام بشكل غير مشفر
    فيسبوك يكشف كلمات سر ملايين المستخدمين على إنستغرام
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك