هذا ما منحه ملك السعودية لـ60 مواطنا

قرر الملك سلمان مكافأة المواطنين، نظير تبرع كل واحد منهم بدمه 10 مرات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© REUTERS / قرارات جديدة بتوقيع الملك سلمان

والمكرمون هم حسين محمد با ناصر، الرقيب أول/ ثابت محمد الخيبري، عبدالله ناصر التيجاني، جندي أول / ياسر عبدالله عسيري، أحمد علي الزهراني، الجندي / مبارك أحمد الريعي، الأمير / بدر سعود سعد آل سعود، سلطان حمود الشنبري، بسام محبوب القرشي، لؤي طلال الحسني، إبراهيم محمد الاحيدب، الوكيل رقيب/ حمود عائض الزهراني، علي سعيد الغامدي، غسان غازي سعيد نتو، بندر غزاي العتيبي، حسين حسن المطيري، مطر عفات العنزي، نواف بندر القميزي، محمد عبدالرحمن علي دخيل، عقيد بحري ركن / راشد عبدالله الطبيب، عبد الله جار الله الحربي، خالد ذياب العجمي، رقيب أول/ خالد فائز الشهري، الرائد / علوان سعد الشمراني، هاشم مدني أبو عوف، فراس مهدي اليامي، إحسان عبد الرحمن عبد الله فارس، سعد محمد الدوسري، العقيد/ خالد سليمان الفراج، وكيل رقيب/ عبد الرحمن حسن عسيري، مها خالد السديري، العريف / محمد عبده حمدي، العريف/ سليمان أحمد مجرشي، الوكيل رقيب/ ماهر عتيق الحربي، مسفر محمد الشمري.

كذلك من المواطنين الذين كرمهم ملك السعودية، الرائد/ محمد راشد العتيبي، العريف/ بدر عايد الشمري، الوكيل رقيب/ هلال مهدي السبيعي، الرقيب أول/ خالد عبيد الحربي، حسين أحمد الصعيب، بدر عائض الحارثي، الرقيب / مالك عبدالرحمن المالكي، تركي خلف الحربي، حسان محسن الهذلي، رئيس رقباء / حسين محمد العاموي، زكريا أحمد قاضي، سامر صالح الجهني، النقيب/ محمد عبدالرحمن دغريري، محمد يوسف حلمي، الرئيس رقباء/ عبدالله سالم الشهري، الرئيس رقباء / حسن صالح الغامدي، الرئيس رقباء / صالح علي سعد القرني، الرقيب أول / صالح علي عبدالرحمن القرني، علي محمد أبو اثنين، حمود فهد العتيبي، عبد الله فلاح السهلي، مبارك حمد آل معجبه، العريف/ مسفر علي القحطاني، الوكيل الرقيب/ خالد سعود البقمي، العريف / صادق علي الحسن.