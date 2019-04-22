أول تعليق من حسن نصر الله على أنباء "موعد الحرب" مع إسرائيل

وقال نصر الله، حول ما نشر في صحيفة كويتية بشأن الحرب مع إسرائيل، إنه "خطأ في المضمون وسيء في التوقيت"، نافيا قوله ذلك في أي جلسة عامة أو خاصة. ورأى أن بعض المقالات التي تكتب بشأن ترتيبات تنظيمية لحزب الله فيها ظلم وعدوان.

وأوضح السيد نصر الله "أنا لم أقل شيئاً مما ذكر في إحدى الصحف الكويتية حول الحرب مع إسرائيل وإمكانية استشهاد بعض القادة، مؤكداً "أنا أميل إلى استبعاد قيام إسرائيل بحرب على لبنان، مشدداً "انتهى الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تحسم الحرب من الجو".

ورأى أن إسرائيل عدو طماع طبيعته المكر وكل الاحتمالات تبقى قائمة ولا يمكن الاعتماد على تحليل من هنا وهناك،موضحاً أن "ما يجري هو جزء من حملة منظمة منسقة ضدنا والأمثلة على ذلك كثيرة".

وقالت صحيفة (الراي) الكويتية، في تقرير لها، أمس الأحد، إن نصر الله أبلغ قادة المناطق في حزب الله خلال اجتماع: "قد لا أبقى بينكم فترة طويلة وقد يذهب (يقتل) معي أكثر قادة الصف الأول، وبالتالي من الممكن أن تنجح إسرائيل في اغتيال القادة.. إلا أن هذا لا يعني نهاية حزب الله الذي لا يعتمد بوجوده على الأفراد بل هو جزء من المجتمع اللبناني الباقي في هذه البلاد".