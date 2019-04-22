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18:38 22 أبريل/ نيسان 2019
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    رئيس جهاز المخابرات السوداني يسلم رسالة من البرهان إلى السيسي

    العالم العربي
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    التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات السوداني.

    القاهرة — سبوتنيك. والتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جهاز المخابرات السوداني أبو بكر دمبلاب، حيث تسلم منه رسالة من الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي حول تطورات سير الأوضاع في السودان.

    وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي في بيان إن "أبو بكر سلم السيد السيسي رسالة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، حيث تضمنت الإحاطة بشأن آخر تطورات سير الأوضاع في جمهورية السودان، فضلاً عن الإعراب عن التطلع لاستمرار الدور المصري الداعم لأمن واستقرار السودان لتجاوز هذه المرحلة".

    وتستضيف مصر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، غدا الثلاثاء بالعاصمة القاهرة، اجتماعين على مستوى القمة لبحث الشأنين السوداني والليبي.

    وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، يستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة رئيس تشاد إدريس ديبي، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ورئيس رواندا بول كاجامي، ورئيس الكونغو ساسو نيجسو، ورئيس الصومال، محمد عبد الله فرماجو، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه (فكي)، ونائب رئيس الوزراء الأثيوبي دميكي ماكونين، ومستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية توت جالواك، ووزيري خارجية أوغندا وكينيا ووكيل وزارة خارجية نيجيريا.

    وتهدف القمة إلى "مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك".

    كما تشهد القمة تمثيل عدد من المنظمات الإقليمية المنخرطة في الشأن السوداني حيث تشارك جمهورية الكونغو الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، وكذلك جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية الرئيس الحالي لتجمع الإيجاد، فضلا عن ترويكا الاتحاد الأفريقي التي تضم الرئيس السابق والحالي والقادم للاتحاد رواندا ومصر وجنوب أفريقيا، ودول جوار السودان، بحسب البيان الرئاسي.

    كما يعقد بالقاهرة غدا أيضاً اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوي ترويكا الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلا عن رئيس المفوضية الأفريقية.

    وتشهد السودان حاليا فترة انتقالية يديرها مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ابريل الجاري إثر احتجاجات شعبية طالبت بعزله.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, رسالة, المخابرات السودانية, رئاسة الجمهورية المصرية, السيسي, السودان
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