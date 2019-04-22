السيسي: مصر تسعى للارتقاء بحقوق الإنسان و"تخوض حربا شرسة"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، فإنها وفى ذات السياق تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وفقا لبوابة "أخبار اليوم" (حكومية).

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وأشار إلى أن ذلك يتطلب جهدا مضاعفا لتلبية طموحات الشعب المصري بالتوازي مع جهود الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تغيير الواقع إلى حياة معيشية أفضل للمواطنين من الشعب المصري.

من جانبها أعربت مايجا عن سعادتها بزيارة مصر والالتقاء بالرئيس، ووجهت الشكر على استضافة مصر لأعمال الدورة 64 للجنة، مؤكدة أهمية ومحورية الدور المصري على صعيد العمل الأفريقي، للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة.

وتم خلال اللقاء استعراض دور الحكومة المصرية في دعم حرية عمل منظمات المجتمع المدن، البالغ عددها أكثر من 50 ألف منظمة، باعتبارها إحدى متطلبات تشجيع المشاركة السياسية الفاعلة وترسيخ الممارسات الديمقراطية.

وأكد السيسي في هذا الإطار انفتاح مصر على التعاون مع اللجنة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، والحفاظ على استقلاليتها كإحدى الأجهزة الهامة للاتحاد الأفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد.