قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن هناك دورا حقيقيا للسعودية والإمارات في طبخة "صفقة القرن".

#لبنان: السيد نصر الله: هناك دور حقيقي للسعودية والإمارات في طبخة صفقة القرن — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) April 22, 2019

وأضاف نصر الله، أثناء كلمة له، اليوم الاثنين، أن "جميع طواغيت العالم لن يتمكنوا من فرض إرادتهم على الفلسطينيين ما داموا يتمسكون بالأمل"، مضيفاً "أن المنطلق الأساسي في المواجهة هو التمسك بالأمل ورفض الاستسلام والثقة بالقدرة الذاتية لشعوبنا".

ودعا نصر الله إلى تسليط الضوء على سياسة السعودية والإمارات العدوانية (حسب تعبيره) في اليمن والبحرين والتدخل في السودان وليبيا، مؤكداً أن هناك دورا حقيقيا للسعودية والإمارات في طبخة " صفقة القرن ".

وبخصوص إيران، رأى نصر الله أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول إيران اليوم هي مشهد جديد من مشاهد الاستعلاء واستعراض القوة على العالم كله.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه يمارس ويدعم الإرهاب ويتهم الآخرين به. ولفت إلى أن العالم الذي يسكت عن عدوان ترامب على إيران يفتح الباب أمام الاستباحة الاستكبارية الأمريكية.

وأوضح أن شعوب العالم مطالبة برفض السياسات الأمريكية على إيران وفلسطين واليمن وغيرها، معتبراً أن "هذه الدولة الطاغية التي لا تعترف بمؤسسات دولية يجب أن تصبح العدو الأول في ثقافتنا".