الغبار يهاجم السعودية... والسلطات تحذر

وقدمت الهيئة تنبيه متقدم من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الرياض".

​وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن من أكثر المناطق التي ستتعرض للرياح والغبار "المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران)، وتتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، الرياض، الشرقية).