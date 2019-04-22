أزمة المحروقات في سوريا تختفي وراء ساسوكي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السورية بشكل كبير صورة لمشهد مسيء ضمن مسلسل الكرتون الشهير "ساسوكي" مرت بشكل خاطئ على قناة سورية.

اختفت من مواقع التواصل الاجتماعي أزمة المحروقات التي تعاني منها سوريا في الفترة الأخيرة بعد انشغال عدد كبير من الصفحات بتداول صورة لفتاة ظهرت عارية الصدر أثناء عرض المسلسل الكرتوني وبثت بشكل خاطئ على قناة سورية.

واستعدى هذا الشيء قناة "السورية" للاعتذار حيث أعلنت أنها "تأكّدت أنّ الخطأ قد حصل فعلاً ولذلك وجب علينا الاعتذار من المشاهدين لأنّنا قد أخطأنا والاعتذار هو الشيء الصحيح الذي يتوجّب علينا القيام به مؤكّدين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المقصّرين لمنع حدوث الخطأ مرة أخرى".

وتابعت القناة "لن نبحث عن أعذار ولن نحاول إيجاد مبررات فنحن كإدارة نقرّ بالخطأ الذي حصل ونعتبره خطأ فادحاً وإن كان غير مقصود ونعد المشاهدين بعدم تكرار هذا الخطأ الذي تسبّب به إهمال ثلاثة من العاملين في قسم رقابة البرامج".

ولكن رغم الاعتذار استمرت الصفحات بتناقل الصورة الفاضحة، ناسين بذالك أزمة المحروقات التي تمر بها البلاد، والتي احتلت جميع الصفحات والمواقع في الآونة الأخيرة.

​وتعاني المحافظات السورية في الفترة الأخيرة من أزمة محروقات شديدة نتيجة الحصار الأمريكي والعقوبات الجائرة على الاقتصاد السوري الذي طال قطاعات هامة أهمها قطاع النفط والمحروقات.

ويذكر أن شارة مسلسل الكرتون ساسوكي من أكثر الأغاني الهادفة وأجملها حيث قام بأدائها الفنان اللبناني جوزيف ناصيف، وكتبها الشاعر يوسف فاخوري.