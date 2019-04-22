تفاصيل جديدة حول المبالغ المضبوطة في منزل البشير

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، عن تسلم المجلس نحو 100 رؤية من الأحزاب حول الفترة الانتقالية.

وأكد البرهان وفقا لصحيفة "الانتباهة"، عدم ترشيح أسماء حتى الآن من الأحزاب لحكومة مدنية أو مجلس سيادي مدني.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah تدهور حالة البشير

وشدد البرهان أن للمجلس العسكري "جسر للعبور بين مرحلتين سابقة وجديدة".

وعن المبالغ المالية التي ضبطت في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، قال إن جزءًا من المبلغ حاول البعض تهريبه قبل أن يتم ضبطه بواسطة السلطات، مضيفا "ضبطنا سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وبعض المليارات من الجنيهات، وحولناها للبنك المركزي".

وفي غضون ذلك طلبت الولايات المتحدة من المجلس العسكري إيفاد وفد لمناقشة إمكانية رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب.

وأكد البرهان أنه تم ضخ أموال بالعملتين الصعبة والمحلية في البنك المركزي السوداني.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.